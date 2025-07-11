Администрация Мытищ провела выездное совещание в деревне Ховрино

Борьбу с незаконным сливом отходов в общую ливневую систему продолжают в Мытищах. Накануне эта тема стала поводом для выездного совещания в одной из деревень округа.

Участие в мероприятии приняли местные жители, которые и заявили о проблеме. По словам специалистов управления экологии администрации округа, вопрос актуален почти для каждого населенного пункта муниципалитета.

Специалисты регулярно выявляют и ликвидируют несанкционированные водовыпуски как в водные объекты, так и в окружающую среду. В том числе отслеживают незаконные врезки с помощью специального видеоустройства. Технологию применили и в Ховрине.

«Мы на постоянной основе проводим обследования, используем дренажные карты, анализируем состояние ливневых канализаций и точек сброса. При выявлении нарушений материалы направляются в надзорные органы для принятия мер. Ежегодно мы ликвидируем более сотни незаконных сбросов на территории округа — это реальный результат системной и слаженной работы», — отметил ведущий инженер управления экологии администрации городского округа Мытищи Антон Скворцов.