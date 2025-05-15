Администрация Мытищ провела встречу с жителями в спортивном центре

Центр единоборств в Мытищах стал местом проведения встречи в формате выездной администрации. Собравшиеся обсудили вопросы транспортной доступности, благоустройства территорий, газификации и многие другие.

Прием жителей провели сотрудники администрации округа, депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи, представители Общественной палаты, ресурсоснабжающих организаций, нотариусы. Развернутые ответы дали всем обратившимся. Темы, требующие дополнительной проработки, взяли на контроль профильные ведомства.

Самыми актуальными для жителей Мытищ стали вопросы транспортной доступности, земельные, вопросы ремонта дорог, благоустройства территорий, газификации, ликвидации самовольных построек, вывоза мусора.

Отметим, что подобные встречи в Мытищах будут продолжать на регулярной основе. Дата и место проведения следующего мероприятия опубликуют на официальных ресурсах городского округа.