Администрация Мытищ провела встречу с жителями в микрорайоне Строитель

Традиционную встречу в формате выездной администрации организовали на базе лицея № 15 в Мытищах. Сотрудники администрации, депутатский корпус, нотариусы, представители ресурсоснабжающих организации и Общественной палаты ответили на вопросы жителей округа.

Темы, требующие дополнительной проработки, взяли на контроль специалисты профильных ведомств. Самыми актуальными для жителей стали вопросы содержания многоквартирных домов, дорожные и земельно-имущественные темы.

Прозвучали также вопросы по благоустройству территории и решению социальных проблем. Уделили внимание теме содержания детских игровых площадок, а так же проблемам, связанным с экологией.

Отметим, что подобные встречи проводят в Мытищах регулярно. Дату и место следующей анонсируют на официальных ресурсах администрации городского округа.