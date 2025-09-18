Администрация Мытищ провела встречу с жителями в микрорайоне № 25А

Традиционная встреча в формате выездной администрации прошла во втором корпусе школы № 14 в Мытищах. Большинство вопросов жителей касались благоустройства и поддержки участников спецоперации.

Пообщались с жителями глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, муниципальные депутаты, нотариусы, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты.

Обратившихся волновали вопросы оказания гумпомощи и соцподдержки бойцов СВО, содержания и капремонта многоквартирных домов, ремонта дорог и благоустройства.

«Мы постарались подробно ответить на все поступившие обращения. Вопросы, которые нуждаются в дополнительном изучении, взяты на контроль соответствующими профильными ведомствами», — отметила Юлия Купецкая.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации проходят в Мытищах регулярно. Их анонсируют на официальных ресурсах администрации.