Администрация Мытищ провела встречу с жителями в гимназии № 17

В гимназии № 17 городского округа Мытищи собрались представители администрации муниципалитета, члены родительского комитета образовательного учреждения, депутаты местного собрания, а также члены Общественной палаты и сотрудники компании СЗ «Стройтекс-недвижимость. Участники встречи обсудили вопросы расширения проезжей части, обустройства парковки и нового спортивного ядра, озеленения территорий, а также установки камер видеонаблюдения влизи учебного заведения.

На мероприятии собравшиеся высказали предложения по изменению схемы дорожного движения на улице Пролетарской. Также подняли тему создания удобной парковочной зоны, что особенно актуально в условиях растущего числа автомобилей. Жители многоэтажных домов выразили заинтересованность в организации озеленения территории. Помимо этого, присутствующие обсудили вопросы создания современного спортивного комплекса у первого корпуса гимназии № 17 по программе «Открытый стадион». Важно отметить, что в период проведения работ для удобства жителей в шаговой доступности будут работать альтернативные спортивные площадки, расположенные у дома № 3 на улице Терешковой и вблизи дома № 25 на Новомытищинском проспекте. Собравшиеся рассмотрели и возможность установки видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион».

Работу будущей парковки, расположенной напротив второго корпуса гимназии № 17 и установку шлагбаума на дворовых проездах для повышения безопасности и упорядочивания движения обсудят в дальнейшем. Все предложения, поступившие от жителей, зафиксировали, их рассмотрят в индивидуальном порядке.