Администрация Мытищ провела встречу с жителями по вопросам ЖКУ

Выездное мероприятие состоялось 18 ноября в территориальном отделении компании «Мосэнергосбыт». Главной темой встречи стал вопрос начисления платы за жилищно коммунальные услуги.

На обращения жителей ответили заместители главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Алексей Воробьев, а также профильные специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации и представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Самыми актуальными темами стали начисления по твердым коммунальным отходам, общедомовым нуждам и капитальному ремонту. Обсудили также и перерасчет за отопление.

«Подробно рассмотрели все вопросы и разъяснили порядок начисления за оказываемые услуги», — прокомментировал Александр Хаюров.

Подобные встречи проводятся на регулярной основе, предварительная запись не требуется. Дата и время следующего выездного мероприятия будут анонсированы на официальных ресурсах администрации городского округа Мытищи.