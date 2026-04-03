Администрация Мытищ провела встречу с жителями по вопросам дорог

В Мытищах прошла встреча в формате срочной выездной администрации с жителями многоквартирных домов на улицах Мира и Колпакова. Сотрудники администрации округа зафиксировали и приняли в работу все обращения граждан по поводу дорожных вопросов.

В мероприятии приняли участие заместитель главы округа Александр Хаюров, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, а также специалисты профильных управлений. Жители домов № 38 и 34А по улице Мира и дома № 39 по улице Колпакова подняли несколько актуальных вопросов: установку шлагбаума на внутриквартальном проезде, необходимость проведения ямочного ремонта на территории и перенос двух контейнерных площадок.

Жителям разъяснили, как правильно согласовать установку шлагбаума по итогам встречи. Муниципальному казенному учреждению «Управление благоустройства городского округа Мытищи» поручили проинформировать жителей о сроках проведения ямочного ремонта и проработать вопрос переноса контейнерной площадки.