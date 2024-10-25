Администрация Мытищ провела встречу с жителями комплекса «Скандинавский»

Выездная встреча администрации городского округа с жителями Мытищ прошла в новой школе, открывшейся в 2024 году на Малой Бородинской улице. На этот раз о своих проблемах властям рассказали обитатели жилого комплекса «Скандинавский».
На собрании поднимались актуальные вопросы, волнующие горожан. Часть из них касалась жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства дорог, общественного транспорта и земельного имущества. Некоторые проблемы удалось решить прямо на встрече, оставшиеся представители администрации взяли под свой контроль.
Формат выездных встреч активно используется местными органами самоуправления для эффективного решения наболевших проблем и сложных бытовых вопросов.