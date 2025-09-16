Администрация Мытищ провела встречу с жителями дома № 2 на Рождественской улице

Встреча в формате выездной администрации состоялась на улице Рождественской у дома № 2 в Мытищах. Здесь возникла проблема с кровлей, которая требовала немедленного решения.

Выездную администрацию провел директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов. Участие в обсуждении также приняли представители застройщика.

Обсудили выявленные строительные недостатки кровли и план их устранения. Жители активно задавали вопросы представителю застройщика, что способствовало конструктивному диалогу.

Итого встречи стла поручение застройщику провести обследование кровли на наличие скрытых дефектов. Обследование должно быть проведено в присутствии главного инженера управляющей компании до 19 сентября 2025 года.

Далее застройщик предоставит план кровли секции № 5 с отметками о повреждениях, после чего будет составлено заключение и начнется ремонт. После этого обследуют и отремонтируют другие поврежденные секции. Представители управляющей компании проинформируют жителей о ходе работ через общедомовой чат.

Управление градостроительного и имущественного обеспечения запросит у застройщика детальную дорожную карту с планом работ, объемами, из сроками и видами по каждой секции. После завершения ремонта застройщик проведет пролив кровли для проверки на наличие протечек.