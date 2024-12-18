Администрация Мытищ провела встречу с жителями деревни Шолохово

Садовое товарищество «Автомобилист» стало частью населенного пункта. Профильные специалисты ответили на вопросы жителей по газификации и электроснабжению.

Павел Нуштаев, заместитель главы городского округа Мытищи, и специалисты управлений экологии, жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения обсудили в жителями деревни Шолохово волнующие вопросы. Недавно правая от Дмитровского шоссе часть сельской местности преобразовалась из садоводческого некоммерческого товарищества «Автомобилист» в населенный пункт.

«Когда СНТ прекращает существовать и становится населенным пунктом, возникает много бытовых вопросов. Мы взяли текущую ситуацию на контроль, постоянно на связи с местными жителями, решаем текущие проблемы. Здесь они в первую очередь связаны с полноценным обеспечением электричеством, газификацией, дорожной инфраструктурой и экологической обстановкой», — поделился заместитель главы городского округа Мытищи, Павел Нуштаев.

Активно решается вопрос по передаче бесхозной трансформаторной подстанции в ведение публичного акционерного общества «Россети». Готов и проект догазификации населенного пункта, весной 2025 года специалисты проведут все необходимые подключения. Большой фронт работ предстоит и в благоустройстве местных дорог.

«Локальные меры в виде подсыпки грунта щебнем к действенным результатам не привели из-за мягкого грунта, что обусловлено соседством с рекой Раздерихой. Приедем сюда еще раз уже по весне. Посмотрим, что сделали газовщики, после чего примем решение о реконструкции дорог», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи, Павел Нуштаев.

Экологическое состояние реки Раздерихи тоже взяли под контроль. Администрация Мытищ достигла соглашения с ближайшими торговыми центрами и складами. Проект по очистке русла местного водоема до впадения в Учу уже согласован.