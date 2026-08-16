Администрация Мытищ провела встречу с жителями деревни Протасово

В деревне Протасово состоялась тематическая выездная администрация по вопросам электроснабжения с участием сотрудников администрации, депутатского корпуса и представителей ПАО «Россети». Основная часть обращений жителей касалась содержания территорий, прилегающих к объектам электроснабжения, замены проводов и переноса столбов освещения.

В ходе встречи специалисты дали развернутые ответы на поступившие вопросы. Темы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами. По всем остальным обращениям были предоставлены подробные разъяснения.

Такая прямая коммуникация помогает оперативно решать запросы жителей и делать жизнь в округе комфортнее. Подобные встречи позволяют администрации и профильным службам оперативно выявлять проблемные зоны и корректировать планы работы с учетом актуальных потребностей граждан. О результатах проработки каждого обращения жители будут проинформированы дополнительно в установленные сроки.