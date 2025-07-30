Администрация Мытищ провела встречу с жителями в деревне Пруссы

Заместитель главы Мытищ Артур Суворов посетил деревню Пруссы, чтобы проверить благоустройство населенного пункта и побеседовать с местными жителями. Основной темой встречи стало распределение территории одного из участков.

Житель деревни Пруссы имеет в собственности два земельных участка. Территория между ними не разграничена. Мужчина хотел перераспределить землю в свою пользу, однако сельчане с этим категорически не согласны: в результате будет перекрыта дорога, и люди лишатся альтернативного и быстрого прохода через деревню. Жители предложили вместо этого обустроить на спорной территории проезд.

В итоге решение приняли в пользу сельчан — в деревне скоро появится благоустроенный проезд. Идею собственника участка признали нецелесообразной. Подобные встречи жителей и администрации помогают открыто обсуждать возникающие проблемы и оперативно решать их.