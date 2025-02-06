Администрация Мытищ провела встречу с жильцами дома по улице Железнодорожной

Жители дома № 54 на Железнодорожной улице обратились в администрацию городского округа Мытищи по поводу изменения статуса жилого здания. Двухэтажный дом в реестре числится индивидуальным, а его жильцы не получают должного обслуживания.

Представители администрации городского округа Мытищи и специалисты управляющей компании «Жилищное хозяйство» встретились с жителями дома, статус которого влияет на условия содержания здания. На встрече гражданам рассказали, какие меры необходимо предпринять. Управляющая компания подготовит коммерческое предложение, на основе которого заключит новый договор на обслуживание дома с его собственниками.

Отметим, что подобные выездные встречи представителей администрации с местными жителями проходят еженедельно, они помогают оперативно решать все возникающие проблемы. О датах и местах проведения мероприятий можно узнать в социальных сетях администрации городского округа.