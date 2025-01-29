Администрация Мытищ провела встречу с сотрудниками местной больницы

Встреча в формате выездной администрации прошла в Мытищинской областной клинической больнице. Глава муниципалитета ответила на вопросы сотрудников учреждения, а также взяла в работу их обращения.

С сотрудниками больницы пообщались глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ее заместители, главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

Большинство тем касалось жилищных, земельных и социальных вопросов, а также доступности транспорта. Обратившиеся получили подробные ответы. Часть из них специалисты взяли в работу.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации регулярно проходят в различных учреждениях в Мытищах. Эти мероприятия также анонсируют в социальных сетях администрации муниципалитета.