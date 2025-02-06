Администрация Мытищ провела встречу с представителями торговых сетей

Примерно сто обращений от предпринимателей об открытии новых магазинов поступило в администрацию городского округа Мытищи. Представители муниципалитета встретились с владельцами сетевых магазинов округа: универмагов «Перекресток», «Дикси» и «Красное и Белое».

Предпринимателей оповестили, что важно перед открытием точки уведомлять администрацию округа, чтобы специалисты проконтролировали законность торговой деятельности и предотвратили жалобы местных жителей. Обычно проблемы возникают по поводу зон погрузки и разгрузки, мусорных контейнеров, режима работы и условий для маломобильных людей.

«Обменялись мнениями с участниками встречи, узнали, чем мы можем им помочь. В большинстве случаев замечания можно устранить, если заняться ими напрямую», — подчеркнула начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова.

Отметим, что всего на территории округа Мытищи 23 сетевых магазина. Подобные беседы с предпринимателями будут проводить и дальше, чтобы улучшить качество торговых услуг.