Администрация Мытищ провела встречу с представителями крупных торговых объектов

Представители администрации провели профилактическую беседу с владельцами сетевых торговых точек в Мытищах. Важность своевременного информирования об открытии новых торговых точек, соблюдения правил торговли и защиты прав потребителей обсуждалась на собрании.

Заместитель главы городского округа Павел Нуштаев и начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова провели совещание с представителями сетевых магазинов: «Пятерочка», «Ярче!», «Сыр да Масло», «Авоська», «КуулКлевер». Важные вопросы, касающиеся торговли, закона и защиты прав потребителей, обсудили вместе с территориальными руководителями из Мытищ.

Рассмотреть смогли и вопросы согласования внешнего вида всех магазинов, информационных вывесок, благоустройства и контроля за состоянием прилегающей территории. Подобные встречи представителей администрации округа вместе с владельцами торговых точек планируется проводить в Мытищах и в дальнейшем.