Администрация Мытищ провела встречу с настоятелем Донского храма

Отец Артемий рассказал представителям администрации городского округа Мытищи о работе церкви Троицы Живоначальной в микрорайоне Перловка. Также гостям показали новый храм Донской Божьей Матери.

Каждый год в церковь Троицы Живоначальной приезжают на практику семинаристы со всей Московской области. Настоятель храма рассказал представителям администрации округа об истории ее создания и особенностях.

Также гости побывали в Православном культурно-просветительском центре, где действуют семь кружков для взрослых и детей. Здесь обсудили совместные проекты в сфере культуры и досуга, а также помощь семьям СВО.

Кроме того, в центре попросили установить камеры системы «Безопасный регион». Специалисты взяли вопрос в проработку.

Другой темой обсуждение стало благоустройство расположенного рядом с церковью Перловского парка. Объект запланировать включить в профильную муниципальную программу на 2026-й год.

Представителям администрации показали и новый храм Донской иконы Божьей Матери. Его строили с 2004 года и открыли в этом году.

Рядом восстановят деревянный храм. В нем откроют центр для молодежи.