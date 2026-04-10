Администрация Мытищ провела осмотр автомобильного моста в Поведниках

Сотрудники администрации Мытищ провели выездную комиссию по осмотру моста в поселке Поведники. Состояние сооружения признали неудовлетворительным: на тротуарах произошло частичное обрушение перильного ограждения из-за разрушения железобетонной тротуарной плиты.

Исполняющий обязанности главы округа Алексей Воробьев, заместители главы Иван Яськив и Артур Суворов, а также руководители профильных управлений проверили состояние сооружения, которое ведет к дому отдыха «Подмосковье».

На объекте провели противоаварийные мероприятия, тротуары закрыли. Однако мост остается единственным подъездным путем к дому отдыха, поэтому крайне важно обеспечить безопасное движение. Для этого по левой стороне моста установят блочное ограждение, организуют безопасный пешеходный проход, а на мосту разместят знаки, запрещающие остановку и парковку.

«Мы видим, что простым ремонтом здесь не обойтись», — отметил Алексей Воробьев.

Следующим этапом станут проектно-изыскательные работы, после чего направят обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области с просьбой включить капитальный ремонт сооружения в государственную программу.