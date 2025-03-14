Администрация Мытищ провела более 800 встреч с жителями в 2024 году

Встречи в формате выездных администраций активно проводят в Мытищах. На них жители могут решить свои вопросы. Также в муниципалитете проводят совместные обходы дворов, встречи с трудовыми коллективами и общественными организациями.

Жители могут обратиться в администрацию не только лично, но и онлайн через портал «Добродел», социальные сети, домовые чаты, электронную почту или позвонить на горячую линию. Так, за прошлый год центр управления регионом обработал более 76 тысяч обращений.

Около 50 встреч провели со старостами и с представителями территориальных общественных самоуправлений. Это были и форумы, и круглые столы и выезды на места. Такие мероприятия посетили более 300 человек.

Узнать место и дату проведения выездной администрации можно в социальных сетях администрации Мытищ. Отметим, что муниципальный центр управления регионом в округе признан лучшим в Московской области.