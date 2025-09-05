Администрация Мытищ проведет встречу с жителями 10 сентября

Жителей Мытищ пригласили на встречу в формате выездной администрации. Она состоится уже на следующей неделе.

Прием проведут профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций, нотариусы. Подобные встречи проходят на регулярной основе в разных районах городского округа.

Проект «Выездная администрация» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Механизм организации подобных встреч обеспечивает присутствие представителей региональной власти, профильных служб и депутатов с жителями, которые могут задать интересующие их вопросы из различных сфер, таких как, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство, помощь бойцам специальной военной операции и многие другие.

Мероприятие пройдет в Мытищах во Дворце культуры «Яуза» по адресу ул. Мира, д. 2А.

Начало в 17:00.