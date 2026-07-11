Администрация Мытищ проинформировала жителей дома на Летной по вопросам капремонта

9 июля директор управления ЖКХ городского округа Мытищи Станислав Карнаухов провел встречу с жителями дома № 14 корпус 1 по улице Летной, на которой обсуждался ход капитального ремонта инженерных коммуникаций. В общении приняли участие представители Совета депутатов округа, управляющей компании и подрядных организаций.

В доме в настоящее время ведется замена изношенных сетей тепло- и водоснабжения. Особое внимание к объекту обусловлено тем, что в этом же здании расположена Центральная мытищинская библиотека имени Дмитрия Кедрина, где также проводятся масштабные ремонтные работы.

Главная претензия жителей, озвученная на встрече, касалась несвоевременной информированности о ходе ремонта. В ответ на это Станислав Карнаухов дал разъяснения о планируемых работах и порядке предоставления доступа сотрудникам подрядной организации к общему домовому имуществу.

«На встрече мы дали все разъяснения о том, какие работы будут проводиться в ходе капремонта, — рассказал Станислав Карнаухов. — Пояснили, в каких случаях необходимо предоставить доступ сотрудникам подрядной организации к общему домовому имуществу. Ситуация по этому адресу взята на контроль управлением ЖКХ и депутатами местного Совета».