Администрация Мытищ будет сотрудничать с Ассоциацией старост Подмосковья

Городской округ Мытищи официально закрепил партнерство с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области. Соглашение расширяет возможности для решения проблем на селе.

Администрация городского округа Мытищи и Ассоциация старост сельских населенных пунктов Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии. Мытищи имеют большой опыт успешной работы со старостами, которых здесь ценят как ключевых помощников в решении вопросов жителей.

Новый документ создаст дополнительные площадки для обмена опытом. Старосты Мытищ смогут делиться своими наработками и перенимать лучшие практики у коллег из других муниципалитетов. Для этого на территории округа откроется первичное отделение ассоциации.

Также в администрации введут специальный день для приема старост. Заместители главы округа будут лично или по видеосвязи общаться с ними, чтобы оперативно разбирать насущные проблемы.

Партнерство позволит усилить поддержку сельских территорий и более эффективно реализовывать местные инициативы.