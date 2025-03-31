Администрация Лыткарина провела выездной прием жителей в ДК «Центр молодежи»

Выездной прием администрации городского округа Лыткарино прошел в Доме культуры «Центр молодежи». Мероприятие было организовано с учетом удобства для работников градообразующих предприятий, чтобы они могли посетить встречу сразу после окончания рабочего дня.

Вместе с заместителями главы, руководителями подведомственных организаций, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных ведомств, жители обсудили вопросы содержания жилого фонда, благоустройства общественных пространств, модернизации уличного освещения и другие темы.

Глава города Константин Кравцов поблагодарил всех за участие в выездном приеме, отметив, что вопросы и предложения горожан помогают сделать город лучше. О дате следующей встречи будет сообщено дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность проведения выездных приемов в каждом городском округе региона, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют своевременному реагированию на обращения граждан и решению возникающих проблем.