Администрация Лобни провела заседание по подготовке к отопительному сезону

В администрации Лобни глава города Анна Кротова 8 июля провела заседание штаба по жилищно-коммунальному хозяйству. Главной темой стала подготовка городских тепловых сетей к предстоящему осенне-зимнему периоду.

С докладом выступили сотрудники ресурсоснабжающей организации «ТЭК-10». Они доложили о проведении гидравлических испытаний на всех основных котельных, включая тепловую станцию «Красная Поляна», тепловую станцию «Лобня», а также котельные в микрорайонах Луговая, Катюшки и на улицах Колычева, Калинина и Павлика Морозова.

На данный момент завершены планово-предупредительные работы на восьми котельных. Готовность котельных составляет 73%. Текущий ремонт сетей и оборудования выполнен на 100%, капитальный ремонт — на 90%, испытания котлов — на 92%, испытания тепловых сетей — на 80%.

«Уже сейчас можно говорить о высокой степени готовности ключевых объектов. Знаю, что плановые отключения горячей воды доставляют неудобства. Они необходимы для качественной подготовки сетей к зиме, чтобы избежать серьезных аварий в холода. Сократили срок отключения на всех объектах до восьми дней», — отметила Анна Кротова.

Глава города напомнила представителям ресурсоснабжающей организации о необходимости качественного выполнения всех работ и соблюдения установленных сроков.