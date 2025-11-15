Администрация Лобни провела встречу с духовенством округа

Актуальные вопросы и проблемы обсудили на встрече с представителями духовенства в Лобне. Мероприятие прошло в администрации округа.

Благочиние Лобни принимает активное участие в жизни города. Совместно с администрацией реализуются проекты и образовательные программы, проводятся акции и праздники.

В городской администрации готовы прийти на помощь. С одной из таких проблем недавно удалось успешно справиться, — по инициативе главы города Анны Кротовой Серафимовскому храму в Катюшках помогли с оформлением земельного участка. Теперь согласование проекта строительства на месте деревянной новой каменной церкви пойдет гораздо быстрее.

«Речь идет об изменении облика вообще всей территории, доминантой будет, конечно, новый каменный вместительный храм. Потому что очень важно возвращать исторические смыслы и наше прошлое города, потому что Катюшки — это то место, где был Серфимовсикй скит. Сейчас будет проходить процесс согласования с правящим Архиереем. И потихонечку-потихонечку будем переходить к стройке», — сказал настоятель Серафимовского храма Иоанн Мельник.

Также в ближайших планах реставрация Спасского храма. Разрешение на проведение работ выдало главное управление культурного наследия Московской области. Здесь обновят инженерные коммуникации, лестницы, купол и колокольню, заменят иконостас.

Еще один результат тесного взаимодействия — закрытая купель для Крещенских купаний в Киовском парке. Уже этой зимой окунуться в святую воду можно будет под сводами небольшой часовни, которая станет частью храмового ансамбля на берегу озера.