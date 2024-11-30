Администрация Люберец встретится с жителями в Кадетской школе 5 декабря

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретится с жителями в Кадетской школе, расположенной на улице 3-е Почтовое отделение, 50. Мероприятие пройдет 5 декабря в 18:00.

Владимир Волков сообщил, что проведет встречу с жителями в формате выездной администрации. У всех присутствующих будет возможность задать вопросы представителям администрации и Министерства культуры Московской области. Актуальный график встреч главы округа доступен на официальном сайте администрации.

Напомним, что предыдущая встреча в таком формате состоялась 28 ноября на предприятии «Тензо-М» в поселке Красково. Тогда жители обсудили с администрацией вопросы ремонта дорог, строительства тротуаров, благоустройства территорий, содержания многоквартирных домов и развития сферы образования.

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