Администрация Люберец встретилась с жителями поселка Томилино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил поселок Томилино, чтобы побеседовать с местными жителями. Центральной темой мероприятия стало строительство дублера Егорьевского шоссе.

Встреча руководителя Люберец Владимира Волкова, сотрудников министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, проектировщика дублера Егорьевского шоссе и депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско с жителями прошла во втором корпусе школы № 8 в поселке Томилино.

По словам Владимира Волкова, собравшихся волновал вопрос строительства дублера Егорьевского шоссе протяженностью 36 километров.

«Оно будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, работы начнутся в декабре текущего года», — добавил руководитель муниципалитета.

Глава округа также пояснил, что трасса начнется от Люберец, пройдет севернее шоссе и выйдет к центральной кольцевой автомобильной дороге. Это выведет транзитный поток за пределы города и снизит нагрузку на его транспортную сеть.

«Замечания и предложения жителей зафиксировали, проектировщики учтут их. Особое внимание уделят компенсационным высадкам деревьев и кустарников. Обо всех этапах реализации проекта продолжим информировать. Благодарю жителей за продуктивную встречу», — сказал Владимир Волков.

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