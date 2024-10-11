Администрация Люберец провела выездную встречу со старостами поселков

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился со старостами и председателями уличных комитетов. На собрании обсудили развитие поселков в муниципалитете.

Мероприятие прошло в Красковском культурном центре городского округа Люберцы. Представители администрации побеседовали со старостами и председателями уличных комитетов на тему развития поселков. Обсудили ремонт дорог, строительство детских игровых зон, благоустройство контейнерных площадок, газификацию.

«Важно, что долгожданные и позитивные изменения есть во всех уголках округа. Конечно, старосты и уличкомы обозначили нам и новые задачи, которые предстоит решить сообща», — подчеркнул Владимир Волков.

Глава муниципалитета поблагодарил собравшихся за участие и неравнодушную позицию.

«Основная часть обращений, которые жители озвучили нам в ходе приема, касалась запуска отопления, работы управляющих компаний, содержания территорий и контейнерных площадок, благоустройства», — добавил он.

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