Администрация Люберец провела выездную встречу с жителями района Некрасовка

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в первой межсубъектной встрече в формате выездной администрации, посвященной строительству моста «Дружба» и благоустройству территории возле озера Черное. В мероприятии также участвовала глава управы района Некрасовка Елена Хромова.

Год назад было принято решение провести озеленение и благоустройство территории, прилегающей к озеру Черному, расположенному на границе Некрасовки и города Люберцы. Этот проект имеет большое значение для региона, поскольку новый мост соединит микрорайон Зенино и соседний район столицы.

«Проект масштабный, новый мост соединит наш микрорайон Зенино и соседний район столицы, поэтому встречу провели в расширенном формате. Подрядчик активно возводит мост. Уже завершены работы по отсыпке дамбы между берегами, ведется укладка бетонных плит, выполнена санитарная вырубка, организовано временное видеонаблюдение для контроля, забурено 15 свай для последующей установки мостовых опор. Благодарю Елену Хромову за поддержку нашей инициативы, а всех участников встречи — за конструктивный диалог», — отметил Волков.

Работы в планируется завершить в ноябре 2025 года. Во время встречи глава вместе с коллегами ответил на вопросы жителей, касающиеся дорожной инфраструктуры и транспорта, а также развития социальной инфраструктуры.

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