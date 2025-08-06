Администрация Люберец провела выездной прием жителей поселка Октябрьский

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей поселка Октябрьский во время выездного приема администрации. Он сообщил пришедшим, что вторая очередь лесопарка «Лесная опушка» будет благоустроена в сентябре 2025 года.

Пространство благоустраивают по просьбе жителей и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Будет обустроена тропиночная сеть, появятся локации для тихого отдыха и отдыха с детьми, освещение, видеонаблюдение и другое. Вся инфраструктура лесопарка будет выполнена в экостиле для сохранения природного баланса», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На встрече также обсудили работу управляющих компаний, благоустройство других территорий и общественную безопасность.

В поселке Малаховка в Люберцах продолжается благоустройство «Летнего парка». Здесь обустроят тропиночную сеть, детскую и спортивную площадки, памп-трек, площадку для выгула собак, установят систему видеонаблюдения и освещение.