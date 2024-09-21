Администрация Люберец провела выездной прием жителей на Малаховском озере

Выездная встреча с жителями Люберец при участии руководителя муниципалитета Владимира Волкова и исполняющего обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Павла Биды прошла вблизи Малаховского озера. На встрече обсудили очистку водоема и улучшение его экосистемы.

Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида курирует проект по очистке реки Македонки в районе Малаховского озера. Всего с начала программы вывезли более 100 кубических метров отложений, копившихся на дне.

«Сейчас подрядчик уже восстанавливает благоустройство, а силами администрации завозим песок для отсыпки пляжей. Завершение очистки Малаховского озера — событие важное не только для жителей посёлка, но и для всего округа», — пояснил Владимир Волков.

Также на совещании обсудили организацию акции «Вода России», которую проведут весной 2025 года. В рамках экологического мероприятия горожане приведут в порядок берег Малаховского озера и запустят туда мальков.

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