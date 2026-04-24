Администрация Люберец провела встречу с жителями

Встречу с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации провели в среду, 22 апреля, в Кадетской школе. Пришедшие напрямую могли обратиться к главе и его заместителям, депутатам и руководителям ресурсоснабжающих организаций.

Также по просьбам участников проекта «Активное долголетие» на вопросы ответил представитель Министерства социального развития региона.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что участники обсудили развитие Люберец, проекты, которые сейчас реализуются и будут воплощаться в жизнь при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он добавил, что основная масса вопросов касалась работы управляющих компаний и содержания территории.

Глава Люберец поблагодарил жителей за конструктивный диалог и подчеркнул, что все обращения зафиксированы, а службы в ближайшее время устранят все замечания.

На выездной администрации работали волонтеры, которые помогали жителям принять участие во всероссийском голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас на портале «Госуслуги» идет голосование за отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2027 году.

Отдать свой голос люберчане могут за один из трех объектов: сквер у пруда Шевченко в поселке Томилино (микрорайон Птицефабрика, дом 25), сквер в поселке ВУГИ, а также Гремячевский родник в городе Дзержинский вблизи улицы Дзержинская, дом 23. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2027 году в первоочередном порядке.