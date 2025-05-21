Администрация Люберец провела встречу с жителями во Дворце спорта «Триумф»

Глава Люберец Владимир Волоков и профильные специалисты в формате выездной администрации встретились с жителями во Дворце спорта «Триумф». Главной темой обсуждения стала организация платных парковок на шести улицах муниципалитета.

Парковки планируют ввести на улицах Калараш, Кирова, Красноармейской, Котельнической, Инициативной и Поклонной в городе Дзержинский. По словам Владимира Волкова, от жильцов многоквартирных домов не раз поступали жалобы, что места занимают большегрузы и транзитный транспорт.

«По этим причинам и было принято решение об организации платной парковки», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также рассказал, что для легкового транспорта величина платы за парковку составит 50 рублей в час. А в дни государственных праздников и по воскресеньям машины там можно ставить бесплатно. Средства от платных парковок направят на развитие дорожной системы городского округа Люберцы.

«Безусловно, у жителей есть ряд вопросов по проекту. Поэтому приняли решение организовать рабочую группу. Совместно с региональным Минтрансом проработаем вопрос, чтобы согласовать получение резидентных разрешений на административную парковку. Жителей продолжим информировать», — сказал Владимир Волков.

Отметим, что на встрече также обсудили работу управляющих компаний, вопросы содержания и благоустройства территорий и многое другое.