Администрация Люберец провела встречу с жителями в селе Верхнее Мячково

В Люберцах прошла очередная встреча в формате выездной администрации. Глава округа Владимир Волков, а также его заместители и профильные специалисты обсудили с жителями села Верхнее Мячково вопросы транспортного обслуживания, благоустройства, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Для участников подготовили автобусы для защиты от непогоды: подобный формат встреч удобен в населенных пунктах, где нет крупных социальных объектов. На мероприятии обсудили расписание маршрута № 22 ВМ «село Верхнее Мячково — Островцы — станция МЦД Люберцы». По просьбе сельчан его скорректируют.

По словам Владимира Волкова, коллеги из транспортного блока уже сформировали список предложений от жителей и направили его в региональный Минтранс.

«Напомню, маршрут мы запустили в апреле — ранее заезда в село не было, и жителям приходилось идти до ближайшей остановки почти километр», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также отметил, что вопрос важный и находится у него на контроле.

Все обращения местных жителей, полученные во время встречи, зафиксировали и приняли в работу.