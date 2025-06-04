Администрация Люберец провела встречу с жителями в Островецкой школе

Встреча в формате выездной администрации прошла в Люберцах. Одной из тем стало медицинское обслуживание.

На профильные вопросы жителей округа ответили советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева.

«Работаем над тем, чтобы повысить качество и доступность оказания медпомощи в Островцах. Сейчас в соседнем Октябрьском по президентскому проекту „Продолжительная и активная жизнь“ при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева строим большую современную поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену. Подрядчик идет в графике — завершение всех работ запланировано на 2025 год», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Другими вопросами, которые обсудили на встрече, стали организация дорожного движения, переселение из аварийного жилья, работа управляющих организаций. Часть обращений профильные специалисты взяли в работу.