Администрация Люберец провела встречу с жителями в Дзержинском

В актовом зале гимназии № 5 в Дзержинском городского округа Люберцы прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Центральной темой встречи стало строительство воспитательно-образовательного комплекса, в который входит школа на 1100 мест и детский сад на 100 детей на улице Угрешской.

Школу начали возводить еще в 2011 году, но через четыре года проект приостановили. А в 2023 году, когда объект включили в государственную программу, строительство возобновили.

Как рассказал заместитель главы городского округа Люберцы Виталий Синчук, новое учебное заведение распахнет свои двери для детей 1 сентября 2025 года.

«Сейчас специалисты выполняют отделку учебных классов с использованием антивандальных панелей, устанавливают двери, укладывают линолеум. Рабочие уже выполнили стяжку пола во всех технических помещениях и коридорах, на 80% завершили укладку плитки в санузлах. Также проводят работы по отделке входной группы и монтажу вентилируемого фасада», — пояснил Виталий Синчук.

Собравшиеся на встрече жители также поинтересовались, будут ли проводить капитальный ремонт первого корпуса гимназии № 5. Заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина отметила, что модернизация начнется после того, как ребят переведут в школу-новостройку.

«Принято решение, что школа № 7 станет вторым корпусом гимназии № 5. Сейчас проходит процедура реорганизации», — рассказала Виктория Бунтина.

Она также добавила, что дети будут обучаться в одну смену, второй смены не будет, как не будет и смещенных уроков, плавающего расписания, как это было раньше.

Отметим, что на вопросы жителей на мероприятии отвечали профильные заместители главы Люберец, а также представители двух региональных министерств — образования и строительного комплекса. Все обращения взяли в работу.