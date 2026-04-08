Администрация Люберец провела встречу с жителями поселка Октябрьского

В микрорайоне Восточный поселка Октябрьский городского округа Люберцы состоялась встреча с жителями дома № 1. В ней приняли участие сотрудники администрации, территориального управления Томилино-Октябрьский, управляющей компании, а также специалисты лифтовой компании.

Собственники квартир высказали замечания по содержанию многоквартирного дома, уборке придомовой территории и работе лифтового оборудования. По итогам беседы принято решение провести 18 апреля субботник. Во дворе дома наведут порядок: произведут опиловку аварийных деревьев, сухостоя и уберут мусор — принять участие в коллективной уборке смогут все желающие. Также решено вынести на общее собрание собственников вопрос о демонтаже или замене забора, оставшегося после застройщика. На общем собрании жители определят источник софинансирования для выполнения соответствующих работ.

Все поступившие обращения зафиксированы и переданы в управляющую компанию для оперативного устранения. Встречи с жителями в формате прямого диалога позволяют оперативно реагировать на проблемные вопросы и совместно находить решения по улучшению качества жизни в округе.



