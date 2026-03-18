Администрация Люберец провела встречу с жителями Малаховки

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла 17 марта в КДЦ «Союз» поселка Малаховка. Главной темой обсуждения стал строящийся мост через Малаховское озеро.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации округа, профильных организаций, управляющих компаний, депутаты, а также представители министерств ЖКХ и Чистоты и Фонда капитального ремонта Московской области. Они ответили на вопросы малаховцев.

Жителей интересовало, будет ли на мосту организовано автомобильное движение. В управлении строительства администрации Люберец пояснили, что проезд легкового транспорта не предусмотрен.

«Автомобильное движение на мосту не предусмотрено. Проезд будет доступен только спецтехнике для уборки парка. Кроме того, планируется установить защиту от проезда легкового автотранспорта», — сообщили в управлении строительства администрации округа.

Также малаховцев волновал вопрос строительства здания на берегу озера. Разрешения на возведение администрация не выдавала. У застройщика запросили документы на примыкание к региональной дороге на улице Шоссейной и подключение к поселковой канализации. В Министерстве экологии Московской области данный вопрос держат на контроле.

На встрече также обсудили содержание дворовых территорий, благоустройство общественных пространств и работу управляющих компаний. Все обращения жителей зафиксировали и взяли в работу.