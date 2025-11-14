Администрация Люберец провела встречу с коллективом производственного объединения

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в формате выездной администрации встретился с коллективом Федерального центра технологий двойного назначения «Союз» в Дзержинском. Собравшиеся обсудили вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и планы на будущее.

За год в Дзержинском при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева реализовали несколько ключевых проектов. В городе открыли корпус гимназии № 5 «Успех», завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники и дошкольного отделения гимназии № 4, запустили движение по Новому шоссе, обновили несколько социальных объектов, благоустроили сквер имени Бориса Громцева, площадь Святителя Николая и Томилинский лесопарк.

Владимир Волков рассказал также, что в этом году заасфальтировали временный выезд на МКАД.

«Движение по нему запустят в ближайшее время. Полностью капремонт дороги „МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны“ планируют выполнить в 2026 году», — пояснил руководитель муниципалитета.

Глава Люберец рассказал собравшимся и о других планах и проектах. В следующем году в Дзержинском продолжат модернизировать объекты жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты выполнят капитальный ремонт сетей и центральных тепловых пунктов, обновят водозаборные узлы, очистные сооружения и канализационный коллектор.

«Капитально отремонтируем корпус „Интеллект“ гимназии № 5. Приступим к благоустройству Дзержинского карьера — сейчас проектировщики работают над концепцией, ее обязательно обсудим с жителями. Благоустроим набережную у Верхнего пруда», — добавил Владимир Волков.

Также в следующем году начнется подготовка к празднованию 650-летия Куликовской битвы и 650-летнего юбилея со дня основания Николо-Угрешского монастыря.

Владимир Волков поблагодарил участников встречи за неравнодушие и конструктивный диалог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.