Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями в парке

23 июня в парке «Высота» Ленинского городского округа состоялась встреча жителей с представителями администрации в формате выездного приема. Горожане обсудили вопросы благоустройства, транспорта и развития инфраструктуры.

В парке «Высота» жители смогли лично обратиться к представителям муниципальной власти и профильных служб. На площадке работали сотрудники администрации, депутаты Совета депутатов, специалисты коммунальных и дорожных организаций, а также представители правоохранительных органов. Основной целью встречи стал прямой диалог с населением и оперативное рассмотрение обращений.

Среди тем, которые подняли участники, были транспортная доступность, состояние дорог, благоустройство дворов и детских площадок, а также меры поддержки участников специальной военной операции. Жители также задавали вопросы по развитию уличного освещения и перспективам новых инфраструктурных проектов.

Первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов отметил значимость обратной связи с жителями и рассказал о приоритетах работы.

«Выездная администрация привлекает особое внимание жителей. Благодарю всех, кто задает вопросы и выражает активную гражданскую позицию. Сегодня поднимались вопросы транспортной доступности, дорожного хозяйства, мер поддержки участников специальной военной операции, благоустройства дворовых территорий и детских игровых площадок и другое. Летний сезон предусматривает повышенную активность в части решения вопросов по указанным направлениям: будем продолжать работу», — сказал он.

Отдельно на встрече обсудили установку уличного освещения на улице Фокина до въезда в микрорайон Купелинка. В администрации уточнили, что работы включены в план строительства автомобильной дороги «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». Реализация проекта по освещению запланирована на четвертый квартал 2026 года.

Часть обращений жителей удалось решить на месте. Вопросы, которые потребовали дополнительной проработки, направили в профильные подразделения администрации округа для дальнейшего рассмотрения. Всего во встрече приняли участие более 40 человек.

Подобные выездные приемы проходят регулярно в разных частях округа. Такой формат позволяет быстрее реагировать на обращения жителей и учитывать их предложения при планировании развития территории.