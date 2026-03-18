Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями

В Бутовской школе № 2 Ленинского округа состоялась встреча с жителями в формате «выездной администрации». Более 60 человек смогли напрямую задать вопросы представителям власти и профильных служб.

Основными темами стали благоустройство внутридворовых территорий, ямочный ремонт дорог в Дрожжино, состояние детских и спортивных площадок в Дрожжино, Бутово и Боброво. Также обсудили содержание контейнерных площадок, транспортную доступность, безопасность, экологию и образование.

Один из участников предложил оборудовать парковки для инвалидов в Дрожжино специальными блокирующими столбиками, чтобы исключить парковку автомобилистов без права на это. Заместитель главы округа Эдуард Арадушкин взял вопрос на контроль и сообщил, что ограждения установят в ближайшее время.

«Выездные администрации давно стали эффективным инструментом обратной связи с жителями. Такая открытость и оперативность — наш приоритет. Благодарю жителей за активность и готовность вместе делать наш округ комфортнее. Выездные встречи будем проводить и дальше на других территориях нашего округа», — прокомментировал Эдуард Арадушкин.

Во встрече участвовали представители «Мострансавто», МЧС, полиции, Ассоциации ветеранов СВО, «Единой России», Общественной палаты, ассоциации председателей советов многоквартирных домов, а также нотариус.