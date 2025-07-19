Администрация Красногорска провела встречу с сотрудниками центра имени Рошаля

Собравшихся интересовали вопросы, касающиеся завершения строительства тоннеля, который будет частью автодороги «Путилково-Пятницкое шоссе» и поможет напрямую выезжать на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Помимо этого, специалисты детского центра спрашивали Дмитрия Волкова об организации парковочного пространства в микрорайоне.

«Раньше там невозможно было идти, особенно по Сходненской улице и бульвару 70-летия Победы, все было запарковано. И с Пулково сложно выезжать. Сейчас мы там строим красивый и эстетичный многоуровневый паркинг», — рассказал руководитель муниципалитета.