Администрация Красногорска провела встречу с сотрудниками центра имени Рошаля

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Традиционная встреча в формате выездной администрации прошла в детском клиническом центре имени Рошаля. Сотрудники медучреждения смогли лично побеседовать с главой Красногорска Дмитрием Волковым.

Собравшихся интересовали вопросы, касающиеся завершения строительства тоннеля, который будет частью автодороги «Путилково-Пятницкое шоссе» и поможет напрямую выезжать на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Помимо этого, специалисты детского центра спрашивали Дмитрия Волкова об организации парковочного пространства в микрорайоне.

«Раньше там невозможно было идти, особенно по Сходненской улице и бульвару 70-летия Победы, все было запарковано. И с Пулково сложно выезжать. Сейчас мы там строим красивый и эстетичный многоуровневый паркинг», — рассказал руководитель муниципалитета.

Также на встрече затронули темы создания центров досуга для детей, расширения парковочных зон вблизи клиники, обустройства удобных тротуаров и велодорожек. Сотрудники медучреждения высказывали предложения по благоустройству микрорайона и организации движения общественного транспорта.

В конце мероприятия специалисты центра получили от Дмитрия Волкова благодарственные письма и памятный знак «Благодарю за труд».

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