Администрация Красногорска провела встречу с сотрудниками производства техники

Встреча в формате выездной администрации состоялась на предприятии «Современные наукоемкие технологии» в Красногорске. На ней наградили лучших работников компании по производству досмотровой техники.

На мероприятии наградили сотрудников, внесших весомый вклад в производство продукции. Благодарственные письма и памятные знаки «Благодарю за труд» от имени главы городского округа Красногорск вручила первый замглавы Наталья Тимошина.

После награждения обсудили насущные вопросы. Большинство из них касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все обратившиеся получили консультацию. Ряд вопросов специалисты взяли на контроль.

«Предприятие создает рабочие места для наших жителей. Мы увидели дружелюбную атмосферу и понимаем, что здесь созданы благоприятные условия для сотрудников. Ну, и, конечно же, получили вопросы. Мы всегда за обратную связь и благодарны предприятию, что здесь нас приняли и позволили исполнить пожелания жителей», — отметила Наталья Тимошина.