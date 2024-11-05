Администрация Котельников проверила ремонт улиц в микрорайоне Ковровый

Заместитель главы Котельников Ирина Копыльченко провела обход микрорайона Ковровый. Основное внимание было уделено работам по прокладке ливневой канализации, которые сейчас находятся в активной стадии.

Во время проверки были выявлены некоторые недостатки: тротуар в микрорайоне оказался загрязнён, а паспорт объекта — нечитаем. Подрядчику дали указания на устранение этих недочётов. Кроме того, специалисты осмотрели придомовые территории и детскую игровую площадку.

«Управляющим организациям сделаны замечания по выявленным дефектам и рекомендовано устранить их в ближайшее время. Регулярные обходы помогают оперативно контролировать выполнение работ и быстро реагировать на недостатки, что способствует улучшению качества жизни жителей микрорайона», — отметила Ирина Копыльченко.

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