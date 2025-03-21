Администрация Котельников провела выездной прием жителей в школе № 2

Специалисты профильных служб и администрации городского округа Котельники ответили на вопросы жителей на выездном приеме в школе № 2. Обращения касались работы общественного транспорта, капитальных ремонтов, содержания общественных территорий, контейнерных площадок и многоквартирных домов.
Один из вопросов касался содержания участков дорог вдоль Дзержинского шоссе напротив улицы Новая и около светофора к торговому центру «Outlet Village Белая Дача» на Новоегорьевском шоссе. Территории обслуживает управление «Мосавтодора». Глава муниципалитета Михаил Соболев поручил направить письмо с просьбой привести тротуары в надлежащее состояние.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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