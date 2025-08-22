Администрация Котельников провела встречу с жителями в школе № 2

Встреча в формате выездной администрации прошла в Котельниках. Большинство вопросов жителей касались темы образования.

Мероприятие прошло в корпусе «Навигатор». Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.

Участниками встречи стали директора трех местных школ. Они ответили на вопросы жителей об организации учебного процесса и планах развития образовательных учреждений.

Традиционно ряд вопросов касался темы жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, жители дома № 15 на Кузьминской улице пожаловались на частые прорывы на трубопроводе горячего водоснабжения и засоры в канализации. Им рекомендовали обсудить вопрос о капремонте устаревших систем. Начать нужно с организации собрания собственников жилья.

Другие обращения затрагивали вопросы водоснабжения и ремонта кровель в многоквартирных домах.