Администрация Котельников провела встречу с жителями в микрорайоне Парковый

Встреча в формате выездной администрации состоялась в школе № 2. На вопросы жителей ответили профильные специалисты.

Участие в мероприятии приняли глава городского округа Котельники Михаил Соболев и специалисты администрации муниципалитета.

По результатам встречи решили разработать правила установки ограждений для палисадников, шлагбаумов на территории округа. Этот документ поможет упростить процедуру.

Кроме того, жители попросить помочь решить вопрос парковки рядом с торговым центром «Outlet Village Белая Дача». Также тренер баскетбольной секции в школе № 2 обратилась с просьбой посодействовать в проведении турниров.

«Мы всегда готовы поддерживать мероприятия, направленные на развитие спорта среди детей и подростков. Организации, заинтересованные в проведении спортивных событий, могут обратиться в управление развития социальной сферы по телефону 8 (498) 742-02-40», — добавил Михаил Соболев.