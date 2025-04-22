Администрация Котельников провела встречу с жителями микрорайона Силикат

В городском округе Котельники состоялось выездное совещание, посвященное благоустройству пруда, расположенного у дома № 26 в микрорайоне Силикат. Сейчас подрядная организация приступила к геодезической разметке территории.

Это необходимо для того, чтобы при проведении земляных работ не повредить подземные коммуникации. Также начата расчистка береговой линии водоема. В рамках работ будет прочищена ливневая канализация, расположенная возле подъезда № 1.

Проект благоустройства предусматривает создание пешеходной тропы вокруг пруда, которая будет разделена на функциональные зоны. Для отдыха жителей здесь появится площадка с теневым навесом и качелями, а также беседка с длинной скамьей и столешницей. На западной стороне пруда планируется построить дугообразный пирс, который станет удобным местом для прогулок и рыбалки.

«Основные работы по благоустройству начнутся уже этим летом», — рассказал Михаил Соболев.