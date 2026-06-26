Администрация Котельников оценила состояние акватории Опытных прудов

Сотрудники провели выездное обследование Большого и Малого Опытных прудов. На поверхности воды обнаружили масляную пленку, предположительно из-за пожара на территории торгового центра «Садовод».

Осмотр показал, что водная среда пострадала от загрязнения. Для уточнения ситуации специалисты возьмут пробы воды, а результаты исследований планируют направить в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для принятия дальнейших мер.

Большой и Малый Опытные пруды находятся в федеральной собственности, поэтому вопросы экологического надзора и реагирования относятся к компетенции Росприроднадзора.

Местные жители могут сообщать о фактах возможного загрязнения окружающей среды через горячую линию Росприроднадзора: 8 (800) 550-80-45. Также по этому номеру можно извещать о чрезвычайных ситуациях.