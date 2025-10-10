Администрация Королева провела выездной прием жителей в ДК «Юбилейный»

Представители администрации городского округа Королев и местные жители обсудили ряд актуальных вопросов. Основными темами стали содержание многоквартирных домов, оказание услуг ЖКХ, работа управляющих компаний, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств.

На вопросы жителей ответили заместители главы округа, муниципальные депутаты, руководители управляющих компаний и городских учреждений.

Жители улицы Большая Комитетская предложили отремонтировать отмостки дома и навести порядок на придомовых территориях. Работы по выполнению обращения начнутся в ближайшие дни.

Житель одного из домов по проспекту Королева попросил кронировать деревья, которые затеняют тротуар у торгового центра и мешают уличному освещению.

В выездном приеме администрации приняли участие 140 человек. Все обращения и пожелания жителей приняты в работу.